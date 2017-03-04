مجدلاني للـ”أو تي في”: وزارة الصحة تتكلّف 400 مليون دولار سنويا على الاستشفاء واقترحنا ان يساهم المواطن بهذه الكلفة بمبلغ رمزي تقرره الحكومة

محمّد جابر

مجدلاني للـ”أو تي في”: وزارة الصحة تتكلّف 400 مليون دولار سنويا على الاستشفاء واقترحنا ان يساهم المواطن بهذه الكلفة بمبلغ رمزي تقرره الحكومة

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