مصادر مقربة من بري للـ”ال بي سي”: عدم التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب جديد سيضع الجميع امام واقع الا مفر من تطبيق القانون واحترام مهله

محمّد جابر

مصادر مقربة من بري للـ”ال بي سي”: عدم التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب جديد سيضع الجميع امام واقع الا مفر من تطبيق القانون واحترام مهله

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