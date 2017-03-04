مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعى ميريام كلينك يوم الاثنين المقبل الى مقره في ثكنة جوزف ضاهر للتحقيق معها

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- اللواءتعرّضت سيارة عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان إلى إطلاق نار، عند جسر الدورة، من قبل مسلّحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحات مزورة، إلّا أنّ كنعان لم يصب بأيّ أذى.
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