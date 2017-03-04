وزير السياحة لـ”الجديد”: نعيش عصرا ذهبيا من الاستقرار الامني والسياسي ما يحتم اتخاذ مبادرات تؤكد ان لبنان عاد الى الخارطة السياحية

محمّد جابر

وزير السياحة لـ”الجديد”: نعيش عصرا ذهبيا من الاستقرار الامني والسياسي ما يحتم اتخاذ مبادرات تؤكد ان لبنان عاد الى الخارطة السياحية

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