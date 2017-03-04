3 جرحى بإشكال وتضارب بالسكاكين بين 3 عائلات في بلدة سير الضنية

محمّد جابر

3 جرحى بإشكال وتضارب بالسكاكين بين 3 عائلات في بلدة سير الضنية

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