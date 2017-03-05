اقفال بعض المحال التجارية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوه بعد الاعلان عن وفاة ابو عائشة المنتمي إلى تنظيم داعش خوفا من اي ردة فعل

دلال ديب

اقفال بعض المحال التجارية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوه بعد الاعلان عن وفاة ابو عائشة المنتمي إلى تنظيم داعش خوفا من اي ردة فعل

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