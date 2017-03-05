الاعور لـ”المنار”: لن نقبل بأي ضريبة تفرض على جيب المواطن الفقير

محمّد جابر

الاعور لـ”المنار”: لن نقبل بأي ضريبة تفرض على جيب المواطن الفقير

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