التحكم المروري:حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة سبب بازدحام مروري في المحلة والاضرار مادية

دلال ديب

التحكم المروري:حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة سبب بازدحام مروري في المحلة والاضرار مادية

تعليقات الفيسبوك