الكتائب :نطالب الاجهزة الامنية بالتحرك العاجل للقبض على الزمرة الخارجة عن القانون والتي تعرضت للرئيس الشهيد بشير الجميل

دلال ديب

الكتائب :نطالب الاجهزة الامنية بالتحرك العاجل للقبض على الزمرة الخارجة عن القانون والتي تعرضت للرئيس الشهيد بشير الجميل

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