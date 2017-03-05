المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد النازحين من مناطق غربي الموصل إلى أكثر من 200 ألف نازح

دلال ديب

المنظمة الدولية للهجرة: ارتفاع عدد النازحين من مناطق غربي الموصل إلى أكثر من 200 ألف نازح

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