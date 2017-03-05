انقلاب سيارة على طريق عام مشاريع القاع حيث نتج عن ذلك جريح نقل الى مستشفى الهرمل للمعالجة

محمّد جابر

انقلاب سيارة على طريق عام مشاريع القاع حيث نتج عن ذلك جريح نقل الى مستشفى الهرمل للمعالجة

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