زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية سكيكدة الجزائرية صباح اليوم

دلال ديب

زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية سكيكدة الجزائرية صباح اليوم

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