قوى الأمن: ضبط عدد من الدراجات الآلية المخالفة من قبل مفرزة سير الجديدة

محمّد جابر

قوى الأمن: ضبط عدد من الدراجات الآلية المخالفة من قبل مفرزة سير الجديدة

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