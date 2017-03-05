مصطفى علوش : الأجواء الإقليمية لم تعد لمصلحة حزب الله نتيجة المتغيرات السياسية الكبرى في المنطقة والعالم، الأمر الذي دفع بحزب الله الى تمتين مواقعه في الداخل اللبناني في محاولة لإبقاء لبنان ورقة تفاوض بيد السياسة الإيرانية.