اعتقال رئيس لجنة الجيولوجيا في كازاخستان للاشتباه بتشكيله مجموعة إجرامية

أخبار متفرقة
- منوعاتبالفيديو:”باندا” تتعلق بحارسها بشكل غريب!
- نجوم وفنميريام كلينيك ممنوعة من السفر!!
- اللواءاوغاسبيان قبل جلسة مجلس الوزراء: لم يوزع جدول اعمال الاربعاء ومن الممكن ان تكون الموازنة والتعيينات معا
- اللواءالرئيس عون استقبل المطرب رامي عياش
- اللواءالتحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على تقاطع المدينة الرياضية وحركة المرور ناشطة في المحلة
- لبنانمكتب تويني ردّ على مارسيل غانم
- اللواءعدوان: هناك ترابط بين وضع الموازنة ووضع النفقات ووضع الإيردات وإذا أقرت السلسلة لا نريد أن يرتد ذلك بغلاء معيشة على الناس
- اللواءعدوان: هناك مسؤولية على الحكومة والمجلس النيابي بصفته الرقابية والسلسلة ليست العائق أمام الإقتصاد
- اللواءعدوان: هناك ترابط بين وضع الموازنة والإيرادات والنفقات ولذلك نحن نبحث كيفية ضبط الهدر والفساد
- اللواءالنائب عدوان من ساحة النجمة: العمل الذي يحصل هو لكيفية التدرج باقرارها بطريقة أن تؤمن أكبر عدالة للجميع