الجراح: من المفترض الإنتهاء من مناقشة الموازنة الجمعة والموضوغ هو موضوع وقت وندرس الدعم لإيرادات الموازنة

محمّد جابر

الجراح: من المفترض الإنتهاء من مناقشة الموازنة الجمعة والموضوغ هو موضوع وقت وندرس الدعم لإيرادات الموازنة

 

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