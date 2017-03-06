الشرطة الألمانية تعلن إلغاء تجمع رابع مؤيد لأردوغان في ألمانيا

أخبار متفرقة
- اللواءمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: قوات النظام السوري تسيطر على مواقع كانت تحت سيطرتنا وتصبح في خط تماس مع القوات التركية
- اللواء“أن بي أن”: الرئيس الحريري سيلتقي اليوم تباعا قادة الاجهزة الامنية
- اللواءقهوجي للـ”ان بي ان” ردا على سؤال حول امكان تعيينه سفيرا: لم اتبلغ شيئا وكل ما قيل الى الآن كلام اعلام
- اللواءوصول قائد الجيش الى السراي الحكومية
- اللواءيلدرم: تركيا لن تقدم على أي عمل عسكري في منبج دون التنسيق مع أميركا وروسيا
- اللواءزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: قرار الهجرة الجديد سيواجه نفس التحديات
- اللواءوزير الخارجية الأميركي: سنشرف على وضع القرار الجديد بشأن حظر السفر موضع التنفيذ
- اللواءتيلرسون يعتبر أنّ حظر السفر “حيوي” للأمن القومي الأميركي
- اللواءالحريري اتصل برئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وتناول معه العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين
- عربياتالعراق رحب بقرار شطبه من قائمة حظر السفر الى اميركا