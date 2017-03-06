الشرطة الألمانية تعلن إلغاء تجمع رابع مؤيد لأردوغان في ألمانيا

darine alameh

الشرطة الألمانية تعلن إلغاء تجمع رابع مؤيد لأردوغان في ألمانيا

تعليقات الفيسبوك