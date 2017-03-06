الشرطة الالمانية تعلن الغاء تجمع رابع مؤيد لاردوغان في المانيا

محمّد جابر

الشرطة الالمانية تعلن الغاء تجمع رابع مؤيد لاردوغان في المانيا

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