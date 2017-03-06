المدعي العام الاميركي يعلن أنه سيراجع قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره ترامب

محمّد جابر

المدعي العام الاميركي يعلن أنه سيراجع قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره ترامب

تعليقات الفيسبوك