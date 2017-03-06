المدعي العام الاميركي يعلن أنه سيراجع قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره ترامب

أخبار متفرقة
- اللواءشبيب للـ”ال بي سي”: انتظر تبلغ قرار شورى الدولة بشأن الـ”Eden Rock” بشكل رسمي لأبني على الشيء مقتضاه
- اللواءالشرطة الالمانية تعلن الغاء تجمع رابع مؤيد لاردوغان في المانيا
- اللواء“او.تي.في.”: السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يؤكد أن العاهل السعودي وافق على تلبية دعوة عون لزيارة بيروت
- اللواءأصدقاء جورج عبدالله يحتجون أمام السفارة الفرنسية ببيروت
- لبنانوزير الدفاع الفرنسي بعد زيارة الحريري: الدعم مستمر
- دولياتترامب وقع مرسوم “الهجرة” معدلا
- اللواءالشرطة الألمانية تعلن إلغاء تجمع رابع مؤيد لأردوغان في ألمانيا
- اللواءمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: قوات النظام السوري تسيطر على مواقع كانت تحت سيطرتنا وتصبح في خط تماس مع القوات التركية
- اللواء“أن بي أن”: الرئيس الحريري سيلتقي اليوم تباعا قادة الاجهزة الامنية
- اللواءقهوجي للـ”ان بي ان” ردا على سؤال حول امكان تعيينه سفيرا: لم اتبلغ شيئا وكل ما قيل الى الآن كلام اعلام