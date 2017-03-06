الوزير حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة: الجلسة المقبلة لاستكمال درس “الموازنة” ستعقد يوم الجمعة المقبل

محمّد جابر

الوزير حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة: الجلسة المقبلة لاستكمال درس “الموازنة” ستعقد يوم الجمعة المقبل

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