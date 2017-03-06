الوزير حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة: الجلسة المقبلة لاستكمال درس “الموازنة” ستعقد يوم الجمعة المقبل

أخبار متفرقة
- اللواءالمشنوق: لسنا مع ربط قانون الإنتخاب بالموازنة ولا مقايضة بين الموازنة وأيّ شيء آخر
- اللواءجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في بعبدا بجدول عادي وجلسة الجمعة في السراي لاستكمال البحث في الموازنة
- رياضةالوحدة ينهي المواجهة السورية – اللبنانية لصالحه..
- اللواءانتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال الموازنة
- اللواءاشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة وسرايا أهل الشام- الجيش الحر في منطقة خربة داوود شمال وادي الخيل في جرود عرسال
- اللواءمجلس الأمن الفرعي في الجنوب يطلب من الفلسطينيين الإسراع بتشكيل اللجنة الأمنية
- عربياتنتنياهو: إيران سبب 80% من مشاكل إسرائيل الأمنية
- اللواءمجلس الأمن الفرعي في الجنوب يطلب من الفلسطينيين العمل على تسليم المطلوبين اللبنانيين إلى السلطات اللبنانية
- اللواءمصادر مواكبة لصياغة قانون الإنتخابات لـ”اخبار اليوم”: البحث الحقيقي هو حول “كذبة” تبرر التأجيل
- اللواءالوزير قانصوه: يتمّ النقاش في موازنة الوزارات والجلسة مستمرة والأربعاء ستكون الجلسة في بعبدا ومن الممكن أن تكون في السراي الحكومي يوم الجمعة