الوزير غطاس خوري بعد جلسة الحكومة: انجزنا قسما كبيرا من الموازنة ولا نحتاج الكثير من الوقت

محمّد جابر

الوزير غطاس خوري بعد جلسة الحكومة: انجزنا قسما كبيرا من الموازنة ولا نحتاج الكثير من الوقت

 

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