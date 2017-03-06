اوغاسابيان لـ”صوت لبنان (100.5)”: التعيينات الادارية تدرس جيدا لان هناك شغورا في عدد كبير من الوزارات والاجواء ايجابية في ما خص كل التعيينات

لميا جردلي

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