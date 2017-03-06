اوغاسبيان قبل جلسة مجلس الوزراء: لم يوزع جدول اعمال الاربعاء ومن الممكن ان تكون الموازنة والتعيينات معا

دلال ديب

اوغاسبيان قبل جلسة مجلس الوزراء: لم يوزع جدول اعمال الاربعاء ومن الممكن ان تكون الموازنة والتعيينات معا

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