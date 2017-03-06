“او.تي.في.”: السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يؤكد أن العاهل السعودي وافق على تلبية دعوة عون لزيارة بيروت

محمّد جابر

“او.تي.في.”: السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يؤكد أن العاهل السعودي وافق على تلبية دعوة عون لزيارة بيروت

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