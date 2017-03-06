حوري لـ”إذاعة الشرق”: إقرار الموازنة العامة للدولة أصبح أكثر من ضرورة وهذا الإقرار يحظى بإجماع وطني كبير والهدف هو ا

دلال ديب

حوري لـ”إذاعة الشرق”: إقرار الموازنة العامة للدولة أصبح أكثر من ضرورة وهذا الإقرار يحظى بإجماع وطني كبير والهدف هو ا

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