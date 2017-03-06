خوري: هناك تعيينات جديدة و الاجواء ايجابية جدا ولا ارى اي عائق لانهاء المناقشة بالسرعة المطلوبة

محمّد جابر

خوري: هناك تعيينات جديدة و الاجواء ايجابية جدا ولا ارى اي عائق لانهاء المناقشة بالسرعة المطلوبة

 

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