خوري: هناك تعيينات جديدة و الاجواء ايجابية جدا ولا ارى اي عائق لانهاء المناقشة بالسرعة المطلوبة

أخبار متفرقة
- اللواءالوزير غطاس خوري بعد جلسة الحكومة: انجزنا قسما كبيرا من الموازنة ولا نحتاج الكثير من الوقت
- اللواءعريجي لـ”المركزية”: التهديد بالفراغ لا يصيب الهدف
- اللواء“صوت لبنان 93.3”: وفاة طفلة سورية تدعى اماني زيدان اثر سقوط لوحة اعلانية على رأسها في منطقة المنية
- اللواءالجراح: من المفترض الإنتهاء من مناقشة الموازنة الجمعة والموضوغ هو موضوع وقت وندرس الدعم لإيرادات الموازنة
- امن وقضائياتمداهمات…فتوقيفات…فحشيشة في البقاع
- اللواءسرايا الدفاع عن بنغازي: منطقة الهلال النفطي ضاقوا ذرعا بالمرتزقة الذين جلبهم حفتر
- اللواءالمشنوق: لسنا مع ربط قانون الإنتخاب بالموازنة ولا مقايضة بين الموازنة وأيّ شيء آخر
- اللواءالوزير حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة: الجلسة المقبلة لاستكمال درس “الموازنة” ستعقد يوم الجمعة المقبل
- اللواءجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في بعبدا بجدول عادي وجلسة الجمعة في السراي لاستكمال البحث في الموازنة
- رياضةالوحدة ينهي المواجهة السورية – اللبنانية لصالحه..