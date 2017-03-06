زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: قرار الهجرة الجديد سيواجه نفس التحديات

darine alameh

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: قرار الهجرة الجديد سيواجه نفس التحديات

 

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