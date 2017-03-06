شبيب للـ”ال بي سي”: انتظر تبلغ قرار شورى الدولة بشأن الـ”Eden Rock” بشكل رسمي لأبني على الشيء مقتضاه

محمّد جابر

شبيب للـ”ال بي سي”: انتظر تبلغ قرار شورى الدولة بشأن الـ”Eden Rock” بشكل رسمي لأبني على الشيء مقتضاه

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