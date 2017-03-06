“صوت لبنان 93.3”: وفاة طفلة سورية تدعى اماني زيدان اثر سقوط لوحة اعلانية على رأسها في منطقة المنية

محمّد جابر

“صوت لبنان 93.3”: وفاة طفلة سورية تدعى اماني زيدان اثر سقوط لوحة اعلانية على رأسها في منطقة المنية

تعليقات الفيسبوك