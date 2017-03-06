“صوت لبنان 93.3”: وفاة طفلة سورية تدعى اماني زيدان اثر سقوط لوحة اعلانية على رأسها في منطقة المنية

أخبار متفرقة
- اللواءالجراح: من المفترض الإنتهاء من مناقشة الموازنة الجمعة والموضوغ هو موضوع وقت وندرس الدعم لإيرادات الموازنة
- امن وقضائياتمداهمات…فتوقيفات…فحشيشة في البقاع
- اللواءسرايا الدفاع عن بنغازي: منطقة الهلال النفطي ضاقوا ذرعا بالمرتزقة الذين جلبهم حفتر
- اللواءالمشنوق: لسنا مع ربط قانون الإنتخاب بالموازنة ولا مقايضة بين الموازنة وأيّ شيء آخر
- اللواءالوزير حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة: الجلسة المقبلة لاستكمال درس “الموازنة” ستعقد يوم الجمعة المقبل
- اللواءجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في بعبدا بجدول عادي وجلسة الجمعة في السراي لاستكمال البحث في الموازنة
- رياضةالوحدة ينهي المواجهة السورية – اللبنانية لصالحه..
- اللواءانتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال الموازنة
- اللواءاشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة وسرايا أهل الشام- الجيش الحر في منطقة خربة داوود شمال وادي الخيل في جرود عرسال
- اللواءمجلس الأمن الفرعي في الجنوب يطلب من الفلسطينيين الإسراع بتشكيل اللجنة الأمنية