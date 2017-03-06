عبود: لا أحد ضد خصخصة انتاج الكهرباء ولكن ربط اصلاح الكهرباء بالموازنة ليس منطقيا

محمد عمر

عبود: لا أحد ضد خصخصة انتاج الكهرباء ولكن ربط اصلاح الكهرباء بالموازنة ليس منطقيا

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