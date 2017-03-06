غطاس خوري: التعيينات الأمنية ستحضر على جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد الأربعاء في بعبدا

محمّد جابر

غطاس خوري: التعيينات الأمنية ستحضر على جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد الأربعاء في بعبدا

 

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