قهوجي للـ”ان بي ان” ردا على سؤال حول امكان تعيينه سفيرا: لم اتبلغ شيئا وكل ما قيل الى الآن كلام اعلام

محمّد جابر

قهوجي للـ”ان بي ان” ردا على سؤال حول امكان تعيينه سفيرا: لم اتبلغ شيئا وكل ما قيل الى الآن كلام اعلام

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