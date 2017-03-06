متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: قوات النظام السوري تسيطر على مواقع كانت تحت سيطرتنا وتصبح في خط تماس مع القوات التركية

darine alameh

متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: قوات النظام السوري تسيطر على مواقع كانت تحت سيطرتنا وتصبح في خط تماس مع القوات التركية

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