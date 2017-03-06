مدفعية الجيش استهدفت تحركات المسلّحين في جرود عرسال (الوطنية للإعلام)

محمّد جابر

مدفعية الجيش استهدفت تحركات المسلّحين في جرود عرسال (الوطنية للإعلام)

 

تعليقات الفيسبوك