مقتل أبو طه العسالي ومرافقيه برصاص “جبهة النصرة” في جرود عرسال

أخبار متفرقة
- رياضةالتضامن الصوري يؤكد تعليق مشاركته بالدوري والراسينغ ينفي..
- اللواءالأونروا تستأنف خدماتها تدريجيا في مخيم عين الحلوة
- لبنانالحريري أشاد بدور قهوجي وبصبوص وابراهيم وقرعة في المحافظة على الأمن والإستقرار
- لبنانالجيش يوقف عدد من المطلوبين في بريتال
- اللواءاليمين الفرنسي يؤكد دعمه لفرنسوا فيون “بالاجماع”
- اللواءعلي حسن خليل : جهاز أمن الدولة سيتم حل وضعه مع تعيين مدير عام ونائب له يوم الاربعاء المقبل .
- دولياتترامب ونتنياهو بحثا هاتفيا مواجهة “التهديدات” الإيرانية
- اللواءوزير المال : هناك عمل على خطوط متوازنة والموازنة قد نضجت وانا متفائل بالوصول الى تفاهم حول هذه المسألة.
- اللواءوزارة الخارجية الايطالية : تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تهديد للسلام العالمي
- اللواءفوج اطفاء بيروت يعمل في هذه الاثناء على اخماد حريق منزل في بناية الروضة منطقة قريطم مقابل الـPain D’or