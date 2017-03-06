مقتل أبو طه العسالي ومرافقيه برصاص “جبهة النصرة” في جرود عرسال

محمد عمر

مقتل أبو طه العسالي ومرافقيه برصاص “جبهة النصرة” في جرود عرسال

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