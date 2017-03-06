وحدات الجيش اتخذت اقصى درجات الحذر ورفعت الجهوزية العليا في مواقعها في عرسال (صوت لبنان 100.5)

أخبار متفرقة
- اللواءمدفعية الجيش استهدفت تحركات المسلّحين في جرود عرسال (الوطنية للإعلام)
- رياضةاندية الشمال تعلق مع التضامن صور والنبي شيت مشاركتها ببطولات كرة القدم..
- عربياتالتحضير لاجتماع بين روسيا و”التعاون الخليجي” بالمنامة
- اللواءغطاس خوري: التعيينات الأمنية ستحضر على جدول أعمال جلسة الحكومة التي ستعقد الأربعاء في بعبدا
- اللواءخوري: هناك تعيينات جديدة و الاجواء ايجابية جدا ولا ارى اي عائق لانهاء المناقشة بالسرعة المطلوبة
- اللواءالوزير غطاس خوري بعد جلسة الحكومة: انجزنا قسما كبيرا من الموازنة ولا نحتاج الكثير من الوقت
- اللواءعريجي لـ”المركزية”: التهديد بالفراغ لا يصيب الهدف
- اللواء“صوت لبنان 93.3”: وفاة طفلة سورية تدعى اماني زيدان اثر سقوط لوحة اعلانية على رأسها في منطقة المنية
- اللواءالجراح: من المفترض الإنتهاء من مناقشة الموازنة الجمعة والموضوغ هو موضوع وقت وندرس الدعم لإيرادات الموازنة
- امن وقضائياتمداهمات…فتوقيفات…فحشيشة في البقاع