وحدات الجيش اتخذت اقصى درجات الحذر ورفعت الجهوزية العليا في مواقعها في عرسال (صوت لبنان 100.5)

محمّد جابر

وحدات الجيش اتخذت اقصى درجات الحذر ورفعت الجهوزية العليا في مواقعها في عرسال (صوت لبنان 100.5)

 

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