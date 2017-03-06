وزير الخارجية الأميركي: سنشرف على وضع القرار الجديد بشأن حظر السفر موضع التنفيذ

darine alameh

وزير الخارجية الأميركي: سنشرف على وضع القرار الجديد بشأن حظر السفر موضع التنفيذ

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