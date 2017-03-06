يلدرم: تركيا لن تقدم على أي عمل عسكري في منبج دون التنسيق مع أميركا وروسيا

أخبار متفرقة
- اللواءزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي: قرار الهجرة الجديد سيواجه نفس التحديات
- اللواءوزير الخارجية الأميركي: سنشرف على وضع القرار الجديد بشأن حظر السفر موضع التنفيذ
- اللواءتيلرسون يعتبر أنّ حظر السفر “حيوي” للأمن القومي الأميركي
- اللواءالحريري اتصل برئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وتناول معه العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين
- عربياتالعراق رحب بقرار شطبه من قائمة حظر السفر الى اميركا
- اللواءالتحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين حافلة لنقل الركاب ودراجة نارية على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه المطار
- اللواء“ام.تي.في.”: مريام كلينك تعهدت بعدم نشر الفيديو كليب الخاص بها على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي
- لبنانالكتائب: السلطة السياسية مسؤولة عن ضبط الامن
- اللواءوزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون: سنطبّق مقتضيات القرار التنفيذي الجديد بشأن الهجرة واللاجئين الذي يحمي دولتنا
- اللواءرابطة اساتذة المهني والتقني الرسمي: إضراب عام وشامل ابتداء من يوم غد الثلاثاء 7 آذار ولغاية يوم الجمعة 10 آذار ضمنا