البيت الأبيض: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور واشنطن هذا الشهر

darine alameh

البيت الأبيض: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يزور واشنطن هذا الشهر

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