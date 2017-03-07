“التحكم المروري”: تعطل شاحنة اخر جسر الدورة المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة

دلال ديب

“التحكم المروري”: تعطل شاحنة اخر جسر الدورة المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة

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