“التغيير والاصلاح”: موقفنا واضح وصريح بتأييد أي مشروع أكان سلسلة او موازنة شرط ان يقترن بشكل جدي بالاصلاح

محمّد جابر

“التغيير والاصلاح”: موقفنا واضح وصريح بتأييد أي مشروع أكان سلسلة او موازنة شرط ان يقترن بشكل جدي بالاصلاح

 

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