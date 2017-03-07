الحريري يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم على رأس وفد من البنك

محمّد جابر

الحريري يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم على رأس وفد من البنك

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