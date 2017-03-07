الحكومة الباكستانية تعيد فتح حدودها مع أفغانستان يومي 7 و 8 آذار

محمد عمر

الحكومة الباكستانية تعيد فتح حدودها مع أفغانستان يومي 7 و 8 آذار

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