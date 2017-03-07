الخارجية الأميركية: ننسق مع البيت الأبيض للوصول إلى صيغة تحدد الخطوات المقبلة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

darine alameh

الخارجية الأميركية: ننسق مع البيت الأبيض للوصول إلى صيغة تحدد الخطوات المقبلة لعملية السلام بين الفلسطينيين
والإسرائيليين

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