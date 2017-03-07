الرئيس اليمني: نسيطر على 85 بالمئة من أراضي البلاد اليمن

أخبار متفرقة
- اللواءمعلومات “الجديد”: المادة الثانية المتعلقة بجدول أعداد الموظفين معلقة إلى حين إنجاز الجدول
- اللواءاللجان النيابية المشتركة تستكمل البحث بالسلسلة غدا في الساعة الخامسة عصرا
- اللواءمعلومات “الجديد”: يجري العمل على صياغة المادة ٢٢ المتعلقة بإيقاف التوظيف في مختلف الإدارات العامة في جلسة اللجان النيابية
- اللواءالخارجية الأميركية: السفارات والقنصليات ستتابع العمل في الوقت الحالي على استمارات تأشيرات السفر بما يتناسب مع إجراءات الفحص الحالية
- اللواءمعلومات “الجديد”: النقاش في جلسة اللجان النيابية وصل إلى المادة 21 من أصل 41 مادة والمادة الثامنة المتعلقة بدرجات العسكريين معلقة
- لبنانكيروز: سأتابع النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة اللبنانية
- اللواء“أم تي في”: وزير الدفاع طلب تأجيل البحث في سلسلة العسكريين إلى يوم غد
- اللواءالنائب سامي الجميّل مغادرا جلسة اللجان: لا نصاب في الجلسة ومن السهل اقرار السلسلة لكن المشكلة بعدها
- لبنانزعيتر:ملف ابو زيد الى التفتيش المركزي
- اللواءإجلاء ما يقرب من 7800 من سكان مدينة هانوفر الألمانية بعد العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية