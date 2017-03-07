السلسلة بإنتظار مشاورات وزارية ونيابية لتوحيد الجداول حول الكلفة والعدد

يقول المثل الشائع «الثالثة ثابتة»، فهل يتحقق هذا القول ويترجم فعلاً في ملف سلسلة الرتب والرواتب، وهل تكون جلسة اليوم المسائية الإستكمالية في طبعتها الثالثة – بعد الإنقطاع منذ العام 2014 – الحاسمة؟. هذا السؤال برسم ما ستؤول اليه المستجدات والمشاورات التي ستجري في الكواليس إستباقاً وعلى هامش الجلسة من قبل النواب ووزير المال علي حسن خليل.

تعود اللجان للاجتماع اليوم مساءً في جلسة وصفت بالحاسمة لإنهاء وتذليل العقد أمام المواد المعلقة حيث كان النصاب القانوني صباحاً تأمن بصعوبة واستدعي النواب من لجنة الإعلام واللجان الأخرى، قبل ان ينفرط مجدداً دون ان تتمكن من إقرار المواد المعلقة اصلاً منذ العام 2014، وبانتظار المشاورات واللقاءات التي ستعقد اليوم وعقدت أمس على محور محاولة توحيد الجداول لعدد الموظفين والكلفة بين ما سمي سابقاً لجنة عدوان ولجنة كنعان وتقرير وزير المال علي حسن خليل، الذي من المتوقع ان يعود اليوم إلى اللجان بالجدولة النهائية للمادة الثانية حسب ما طلبت منه اللجان مع اعطائه تفويضاً بالتشاور مع من يراه ضرورياً من النواب، وهو ما كان حصل فعلاً أمس خلال اجتماع مسائي في وزارة المال ضمه إلى وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: اكرم شهيب وعلي فياض وابراهيم كنعان وجورج عدوان، على ان تعرض حصيلة اللقاء اليوم على طاولة اللجان.

اما المادة المتعلقة بإعطاء أربع درجات للاداريين فبقيت معلقة بعد طلب من المؤسسة العسكرية بمساواتها بهذه الدرجات وهو ما كان أيضاً مدار بحث بين عدد من ممثلي الجيش والأجهزة الأمنية وبين النائب عدوان والنائب الوليد سكرية بعد رفع الجلسة، وهو ما سيؤكد عليه وزير الدفاع يعقوب الصرّاف الذي غاب أمس لارتباطه بمواعيد مسبقة، على أن يعود اليوم بالاقتراحات النهائية علماً انه وعلى عكس الوزير السابق سمير مقبل طالب بإبقاء سلسلة العسكريين ضمن السلسلة ولم يقترح فصلها.

وفي المواد المعلقة التي نوقشت دون إقرار المادة 21 المتعلقة بإعادة صياغة تعليق التوظيف في الإدارات العامة والمادة 22 حول وقف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي.

وحسب المعلومات فإن الحكومة لا ترغب بالموافقة على المفعول الرجعي لصعوبة تأمين مصادر التمويل، كما ان سقف 1200 مليار يبقى خاضعاً لما سيستجد على الجدول، وتؤكد المصادر النيابية ان لا تعارض بين عمل الحكومة وعمل المجلس طالما ان الحكومة لم تسترد المشروع وبقي في عهدة المجلس النيابي.

وعليه فإن ما ستؤول إليه المناقشات سيكون الطبق الرئيسي على طاولة هيئة مكتب المجلس في عين التينة غداً، وفي حال توصلت اللجان إلى نتيجة أم اقتصر الاتفاق على الكلفة فإن لا شيء يمنع من احالتها مجدداً إلى الهيئة العامة في أوّل جلسة تعقد، على ان يتم التوظيف بين ما ستتضمنه الموازنة وما تخلص إليه السلسلة.

وكان ترأس الجلسة امس نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضرها وزيرا: المال علي حسن خليل، التربية والتعليم العالي مروان حماده والنواب الأعضاء ، وتحدث مقرر اللجان الخاص النائب كنعان بعدها مكلفاً من مكاري فقال: تابعت اللجان درس ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام وجرت مناقشات عامة ومتشعبة تناولت السلسلة والادارة والعديد من النقاط التي تضمنها مشروع القانون لجهة توصيف الوظيفة وتصنيفها، كما تمت اعادة صياغة عدد من المواد المقترحة، كما والوصول الى المادة 22 و23 من مشروع القانون.

وقال: «بدأنا بالإصلاحات فالمادة /2/ التي كانت عُلقت امس على خلفية اعادة تصحيح الجداول نسبة للسنوات الماضية سنبحثها قبل الجلسة لتفسير الجداول وليس ضمن لجنة جديدة كما يشاع ، طبعاً هناك اللجان الفرعية التي كانت قائمة وهناك لجنة كان يرأسها الزميل جورج عدوان، ولجنة أخرى كنت أترأسها أنا، وهناك جداول جاءت بمشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي وهناك جداول اخرى صدرت عن لجنتي ولجنة عدوان سيكون عندنا من وزارة المال تصحيح للأعداد التي زادت في مجال الوظيفة مثلاً في الجيش، وفي الادارة وفي موضوع المعلمين ولمعرفة كلفة هذه الزيادات، والمفروض ان يكون لدينا جلسة لحسم مسألة جدول مشترك نكون تفاهمنا عليه يشمل الادارة والاسلاك العسكرية والمعلمين للوصول الى صيغة واحدة لسلسلة الرتب والرواتب.

اضاف: ما استطيع قوله ان المواد القانونية التي اقرت فهي جداً مهمة لأنها تتعلق بالاصلاحات، ونحن نسمع الكثير من الكلام ومن المواقف السياسية وغير السياسية حول ضرورة ربط السلسلة بالاصلاح يعني عملياً وقف الهدر، وفي الوقت نفسه وضع حد للفلتان الاداري والتوظيف العشوائي. وهناك اقتراحات حول كل هذه الامور وهناك عملية تكامل ما بين الحقوق وما بين الواجبات وما بين ضرورة الاصلاح الذي يضع حداً للفلتان في كل المجالات مع اعطاء بعض الحقوق، منها ما يتعلق بالعطلة القضائية والعمل وبوضع شروط للوظيفة واجراء مسح شامل للادارة ووصف وظيفي وتصنيف للوظائف، يعني اعادة تحديث وتطوير الشروط الموجودة اليوم وتطبيق القوانين لأن الاهم من كل شيء وضع آلية لتطبيق القوانين وأن تكون هناك ارادة لتطبيق هذه القوانين لكن لا يقتصر هذا الامر فقط على الادارة وعلى الاسلاك العسكرية وعلى المعلمين وايضا سيشمل المالية العامة بمعنى الموازنة العامة التي يتم انجازها في مجلس الوزراء.

وعما إذا كان النقاش سيكون تحت سقف مبلغ الالف ومئتي مليار ليرة لبنانية قال كنعان: ابدا لا احد قال مثل هذا الكلام، وإلا لما طلبنا جداول جديدة لمعرفة الكلفة الحقيقية مع الاعداد التي اضيفت بعد العام 2014، موضحا أن النقاش يتم «ضمن الحاجة ووفق الامكانات».

وردا على سؤال قال: لدينا كلفة اساسية موجودة منذ العام 2014 وسندخل عليها الاضافات، ولكن المواد القانونية الموجودة داخل مشروع القانون هي مواد اصلاحية ومواد تتعلق ايضا بتنظيم الادارة والاسلاك العسكرية والدرجات التي سنقررها في انتظار الجداول التي يفترض ان تكون جاهزة.

وأكد ان «موضوع الايرادات يبحث في مجلس النواب وليس في الحكومة لأن السلسلة في المجلس والحكومة لم تستردها».