اللجان المشتركة تضع السلسلة على السكة القانونية وتعود للاجتماع اليوم لتسريع إقرارها:

بعد انقطاع دام منذ العام 2014، وما رافق سلسلة الرتب والرواتب من صولاتٍ وجولات وخلافات، عاد المشروع مجدداً الى اللجان المشتركة امس ولكن على قاعدة ان تستكمل المناقشات من حيث وصلت إليه سابقاً، على ان تكون مهمة المجلس النيابي اقرار المواد التي علقت في آخر جلسة للجان قبل إحالة المشروع الى الهيئة العامة، طالما ان الحكومة لم تسترد مشروع السلسلة من المجلس، مع التمسك بأمرين : إدراج سلسلة العسكريين ضمن المشروع لأن الوزير الحالي للدفاع يعقوب الصراف لا يتمسك بالفصل كما كان مطلب الوزير السابق سمير مقبل، وكان وراء إنفراط عقد الهيئة العامة وتطيير السلسلة.

والأمر الثاني ان تدرج الإصلاحات بما يؤمن التوازن بين النفقات والإيرادات، وبحث المواد القانونية وليس الإجراءات الضريبية.

الإتجاه هو لتكثيف الجلسات، وستعقد جلسة ثانية اليوم، وفي حال أثمرت إتفاقاً – بعد الطلب من وزير المال اعداد جدولة خاصة وجديدة لما تغير من مستجدات وارقام، لا سيما بعد طلب تقدمت به المؤسسة العسكرية لتضمين الأسلاك العسكرية بند الأربع درجات مساواة بما اقر للإداريين – ان تكون بنداً رئيسياً على طاولة هيئة مكتب مجلس النواب بعد غد الخميس، وثم احالتها الى الهيئة العامة لجلسة متوقعة في منتصف آذار الحالي، وتحت عنوان التسريع عقدت إجتماعات تنسيقية في أروقة المجلس ضمت النواب : ابراهيم كنعان واكرم شهيب وعلي فياض الى الوزيرين جمال الجراح وعلي حسن خليل.

وبالأمس، رفعت اللجان جلستها الى اليوم، بعد جلسة ترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، استهلت بتساؤلات طرحها النواب عن «جدوى درس السلسلة في اللجان المشتركة في وقت تدرسها الحكومة في مجلس الوزراء».

ورد وزير المال علي حسن خليل ان «الحكومة تدرس الموازنة وفي معرض درسها تدرس كلفة السلسلة وتأثيرها على الاقتصاد عموماً».

وبعد مناقشات عامة تناولت موضوع الموازنة وايرادات السلسلة صوب مكاري النقاش «ضرورة البدء بدرس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام بحسب نص الدعوة الى هذه الجلسة»، في حين بقي السؤال بين النواب عن جدية النقاش، ومدى تعارض ما يقوم به المجلس مع ما تقوم به الحكومة»، فيما وصف النائب اكرم شهيب الأجواء داخل الجلسة بـ «فوضى خلاقة».

اللجان اقرت امس المواد العالقة ومنها المادة السادسة، فيما بقيت المادة الثانية معلقة. وفي حين تواصل اللجان البحث في ارقام السلسلة في جلسة اليوم ، اجمع النوّاب على ضرورة اقرارها «لأنها حق لأصحابها»، بينما اعتبر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل «ان الطريقة التي يتم العمل بها من اجل اقرار الموازنة «مسرحية» وأن ما يحصل هرطقة دستورية كبيرة لأن مجلس النواب ليس المسؤول عن اقرار الموازنة انما الحكومة». وهو ما شدد عليه حزب «الكتائب» فاعتبر ان «وقوف المجلس النيابي موقف المتفرج على عجز الحكومة، وهو المخول مراقبة أعمالها ومحاسبتها، يحمله مسؤولية وطنية ودستورية وتاريخية ما لم يضع يده بسرعة على ملف قانون الانتخاب ووضع الاقتراحات على جدول أعماله لإقراره».

من جهته اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «ان ما حصل بداية جيدة.» وقال: «الإيجابية التي حصلت أننا لم نعد إلى الصفر وبالتالي المواد المعلقة أساسية لكنها قليلة، وإذا توفرت الإرادة والمعطيات المادية فلا عوائق أمام إقرار السلسلة».

حضر الجلسة، الى نائب رئيس المجلس، 48 نائباً، وحضر ايضا وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، وزير المال، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الاتصالات جمال الجراح، وممثلون عن قيادة الجيش والأجهزة الامنية.

كنعان: عملية تكاملية

وأوضح رئيس لجنة المال ومقرر اللجان المشتركة النائب كنعان الذي تلا المقررات ان «تعليق المادة الثانية جاء على خلفية الجداول الجديدة التي بين أيدينا وهي تعود الى عام 2014، وهناك تطور في الادارة والجيش والمعلمين. وقد طلبنا من وزارة المال تزويد اللجان لائحة جديدة تتضمن جدولا جديدا للبحث فيه والتصويت عليه في الجلسات المقبلة لتأكيد الشمول من درس الجداول لاننا نحرص على المال العام ونريد معرفة الكلفة وتأثيرها على الاقتصاد، وهذا يشكل خطوة مهمة الى الامام».

وتابع: «ان اللجان بدأت من حيث انتهت الهيئة العامة عام 2014 ولم تبدأ من الصفر، وما اقر عام 2014 لم تتم مناقشته، وهناك عملية تطوير للارقام ولا بد من اقراراها».

واوضح ردا على سؤال عن المادة المطالبة بتسوية اوضاع العسكريين الاداريين لجهة الدرجات ان «هذا الامر سنصوت عليه».

اضاف: «ما طلبناه من وزير المال وقال: «الحكومة لم تناقش الموازنة وارقام السلسلة كانت في الاحتياط وتم نقله، وهي الكلفة الاجمالية، ويمكن صرفها في مجالات اخرى. وأن الربط هو قانوني لجهة النقاش في المجلس، ويحترم الاصول القانونية، وهذا كان صحيحا ولو أقرت السلسلة عام 2014، وما يحصل الان هو عملية تكاملية».

سامي الجميل: هرطقة

من جهته، قال النائب سامي الجميل ان «ملف سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين المستحقين في الدولة اللبنانية والكتائب اول من يصوت عليها ولكنه، في الوقت نفسه، رفض أن تناقش الموازنة في الحكومة والمجلس النيابي في آن معاً، في حين أن مناقشة الموازنة هي من اختصاص الحكومة وعلى المجلس النيابي أن يقرها أو يرفضها أو يعدلها عندما تحال إليه»، لافتا الى ان «ما يحصل مسرحية وإهانة للشعب اللبناني ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الشرخ»، داعياً الحكومة إلى «وضع رؤية اقتصادية وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن».

وقال: «لا أفهم كيف تتم مناقشة الموازنة في الحكومة ومن ضمنها الواردات وزيادة الضرائب، وفي الوقت نفسه تتم مناقشة واردات أخرى في المجلس النيابي اضافة الى السلسلة والنفقات، أي أن العمل يتم بشكل موازٍ في مجلسي الوزراء والنواب، في وقت من المفترض، وكما في كل بلدان العالم التي تحترم نفسها وشعبها، أن تقدم الحكومة الموازنة الى المجلس النيابي الذي يناقشها او يقرها أو يعدلها، وليس ان يفرض المجلس النيابي رؤيته الاقتصادية على الحكومة، ولاحقا سيحصل تخبط وتناقض بين ما يحصل في المجلس النيابي وفي الحكومة، وهذا التضارب سيضع الدولة أمام حائط مسدود».

فارس: جنس الملائكة

بدوره، قال فارس: «طلبت في الاجتماع اقرار السلسلة بمادة وحيدة ونحيلها على الهيئة العامة، فهي حق من حقوق الموظفين الذين ينتظرونها منذ نحو 10 سنوات، هناك مضيعة للوقت، وما يحصل من نقاش بين النواب هو حول جنس الملائكة».

وقال: «بدأنا نعلق بعض المواد، ولا ندري الى اين سنصل واذا كانت الضرائب ستفرض على المواطنين فلا لزوم للسلسلة».

هاشم: الحق لأصحابه

وقال النائب قاسم هاشم: «السلسلة انطلقت من انها حق لأصحابها، ومن حق المجلس ان يناقش لأن المشروع بين يديه وله الحق ان يناقشه ويناقش الموارد، وللحكومة ايضا ان ترى الحل وأين هو دورها».

اضاف: «النقاش يتم بصورة طبيعية وليس هناك هرطقة والتصديق على السلسلة هو استكمال لموضوع بدأه يتعلق بحقوق الموظفين».

وتابع: «نحن في كتلة التنمية والتحرير مع السلسلة ومع اقرارها، والواردات يجب ان تكون من حيث يجب ان يكون دون ارهاق المواطن».

عدوان: الإتجاه الصحيح

وقال عدوان: «اخذنا وقتا قليلا من النقاش حتى نذهب في الاتجاه الصحيح بالسرعة الطبيعية، والسلسلة كانت في الهيئة العامة وعادت الى اللجان بعد فصل العسكريين عن الادارات، هناك نية جدية لاقرار السلسلة في أسرع وقت وهي حق».

اضاف: «البحث في طريقة تقديم اكبر عدالة ممكنة وأن تتطور وتصبح جزءا من الانفاق العام، وحتى لا تقر واردات عشوائياً، وهناك ترابط بين وضع الموازنة والواردات وكيف سنخفف الهدر والفساد واصلاح الادارة».

وختم: «كل كلفة السلسلة توازي الضرائب التي وضعت على المصارف من خلال الهندسة المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان والتي تساوي 850 مليون دولار وهي تغطي السلسلة».