النائب عدوان: النتائج التي تحققت حول الانترنت غير الشرعي ليست موازية للعمل الدؤوب للجنة النيابية

أخبار متفرقة
- اللواءزعيتر: سأزوّد الإعلام بالوثائق التي تثبت ما إذا كان هناك مصالح فئوية أو طائفية أو مذهبية
- اللواءعدوان: من يقف وراء حصر توزيع الانترنت من قبل “أوجيرو” لأناس معينين؟
- اللواءزعيتر: أنا لا أناقش فيما إذا كانت القضية هي قضية حقّ أو لا فهناك سياق معيّن لإثبات أحقية القضية
- اللواءعدوان: عبد المنعم يوسف احد المتهمين في قضية الانترنت غي الشرعي وهو خارج البلاد.. لماذا لم يصدر قرار منع سفر؟
- اللواءعدوان: هناك تباطؤ حاصل في المحاكمات في ما يخص الانترنت غير الشرعي والتأجيل في البت بالأمور موجود
- اللواءالوزير زعيتر يتناول ملف المديرية العامة للتعاونيات: هناك استعجال في إصدار بعض الأحكام حول قضية مدير عام التعاونيات
- اللواءحرب تعليقاً على خبر طلب إفادة رسمية لنيابته: أتمنى ألا يكون وراء ذلك خلفيات مرتبطة بعقد دفينة لبعض المسؤولين فيها
- لبنانبالفيديو:تعرف على قاتل قائد حزب الله مصطفى بدر الدين!!
- اللواءعدوان عن الانترنت:النتائج بعد سنة غير موزاية للعمل الدؤوب ولا نعرف من هم المسؤولون الحقيقيون عن الفساد؟. وهل يتذكر أحد ما جديد بنك المدينة؟
- اللواءالوزير زعيتر: هناك استعجال في إصدار بعض الأحكام حول قضية مدير عام التعاونيات