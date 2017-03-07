“ال بي سي”: الامن العام رصد منذ فترة المكاتب المالية والعاملين فيها قبل تنفيذ عملية اليوم التي اسفرت عن ختم عدد من المكاتب بالشمع الاحمر

محمّد جابر

“ال بي سي”: الامن العام رصد منذ فترة المكاتب المالية والعاملين فيها قبل تنفيذ عملية اليوم التي اسفرت عن ختم عدد من المكاتب بالشمع الاحمر

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