انقلاب شاحنة على اوتوستراد المنية باتجاه عكار مفرق عرمان -الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

محمّد جابر

انقلاب شاحنة على اوتوستراد المنية باتجاه عكار مفرق عرمان -الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

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